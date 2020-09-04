Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'na Ribery benzetmesi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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'ın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'na Ribery benzetmesi!

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'na Ribery benzetmesi!

Anagold 24 Erzincanspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, 'a oldu. 21 yaşındaki futbolcunun eski hocası, "Öz güven verilirse ileride bir Ribery olur" açıklamasını yaptı.

'ın, Anagold Erzincanspor'dan dört yıllığına renklerine kattığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu, eski hocası anlattı.

Kerem'in hem 'de hem de 'da hocalığını yapan Sarıgül, "Galatasaray çok iyi bir iş yaptı. Kerem bence geleceğin yıldızı olacak" dedi. Yirmi bir yaşındaki genç oyuncuyu yıllardır tanıdığını söyleyen Sarıgül "Kerem, gibi genç oyuncuları çıkarıp onlara şans vermeyi seven bir hocanın elinde çok çabuk parlar.

Kerem; ivmelenmesi, topla olan koordinasyonunu sonlandırması çok iyi olan bir oyuncu. Kerem'i 2014-15'te sezonunda bir amatör takımdan bu özelliklerini gördüğüm için Başakşehir'e aldım" dedi.

VISCA'NIN TERS KANATTA OYNAYANI
Kerem'in Başakşehir'de bir sezon altyapıda oynadıktan sonra ve ekibi tarafından da beğenildiğini ve A takıma alındığını aktaran Sarıgül "Onu Visca'nın ters kanatta oynayanı gibi düşünmüştük. Gelişimi adına 3. Lig takımlarına kiraladık. Tekrar dönüşü problemli geçti. Karacabey serüveni oldu. Erzincan'da yeniden buluştuk" açıklamasını yaptı.

ONYEKURU ÖZELLİKLERİ VAR
Mustafa Sarıgül ayrıca, "Ribery'nin biraz fiziki olarak geri modeli şu an için. Çok süratli ivmelenmesi, durduktan sonra adam eksiltmesiyle bence Onyekuru gibi tipik bir kenar oyuncu özellikleri var" ifadelerini kullandı.

İLERİDE RIBERY OLUR
Son olarak, "Sezon başı kampı yedikten sonra biraz da üstünde durulursa yardım edilirse, öz güven verilirse ileride bir Ribery olur" dedi.

  1. 04.09.2020
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