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Galatasaray Gaziantep maçına kadar iki transferi bitirmek istiyor!
Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, hedef belirlediği isimler üzerinde temaslarını sıklaştırdı. Yönetim, Gaziantep maçına kadar iki transferi açıklamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
4 Eylül 2020 Cuma 09:31
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Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferlerine devam eden Galatasaray, özellikle orta saha mevkisine kilitlendi. Taraftarını mutlu etmek isteyen Galatasaray yönetimi, transferde vites yükseltti.
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 12 Eylül'de oynanacak Gaziantep maçına kadar iki transferi açıklamayı hedefliyor. İşte gündemdeki isimler...
Galatasaray, listede olan oyuncular ile temaslarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı Josef de Souza ile görüşmelerini sürdürüyor. Pazarlıklar son aşamada...
Bir başka aday ise Bournemouth forması giyen Jefferson Lerma. 25 yaşındaki oyuncu için de Galatasaray bir hayli istekli.
Boşta olan İspanyol yıldız Aleix Garcia da ikna edilmeye çalışılıyor.
Aslan'ın Fulham'ın İsveçli merkez orta saha Stefan Johansen ile flörtü sürüyor.
Galatasaray, görüştüğü 4 oyuncudan 2'sini Süper Lig'deki ilk maçı öncesi bitirmeyi planlıyor.