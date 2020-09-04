Galatasaray Voleybol Takımı'nda corona virüsü şoku!

Galatasaray altyapısında 1 futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından bir corona virüsü şoku da voleybol takımında yaşandı. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 1 oyuncu kadrosunda 1 teknik heyette olmak üzere toplamda 2 pozitif vakaya rastlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Covid 19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personelimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.