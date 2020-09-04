Galatasaray Voleybol Takımı'nda corona virüsü şoku!
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda son gerçekleştirilen corona virüsü testlerinde 1 oyuncu kadrosunda, 1 teknik heyette olmak üzere toplamda 2 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.
Galatasaray altyapısında 1 futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından bir corona virüsü şoku da voleybol takımında yaşandı. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 1 oyuncu kadrosunda 1 teknik heyette olmak üzere toplamda 2 pozitif vakaya rastlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Covid 19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personelimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 10:41
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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