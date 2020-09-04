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04 Eylül 2020, Cuma
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'nda şoku!

Galatasaray Voleybol Takımı'nda corona virüsü şoku!

HDI Sigorta Erkek 'nda son gerçekleştirilen testlerinde 1 oyuncu kadrosunda, 1 teknik heyette olmak üzere toplamda 2 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

altyapısında 1 futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından bir corona virüsü şoku da voleybol takımında yaşandı. Galatasaray HDI Sigorta Erkek 'nda 1 oyuncu kadrosunda 1 teknik heyette olmak üzere toplamda 2 pozitif vakaya rastlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Covid 19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personelimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 10:41
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