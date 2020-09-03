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03 Eylül 2020, Perşembe
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'da 1 vakası! Resmen açıklandı

Galatasaray'da 1 corona virüsü vakası! Resmen açıklandı

Kulübü, Akademisi oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için gerçekleştirilen testlerinin sonucunda 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

, yapılan testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Akademisi oyuncuları,teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 17:33
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