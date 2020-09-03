Galatasaray'da 1 corona virüsü vakası! Resmen açıklandı
Galatasaray Kulübü, Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için gerçekleştirilen corona virüsü testlerinin sonucunda 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Galatasaray, yapılan corona virüsü testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları,teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 17:33
- Galatasaray'da 1 corona virüsü vakası! Resmen açıklandı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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