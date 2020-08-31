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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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’a çağrı

Ozan Tufan’a çağrı

'nin 'ya karşılık 'ı takasta 'e önermesi 'ı harekete geçirdi…

'nin 'ya karşılık 'ı takasta 'e önermesi 'ı harekete geçirdi… 8 numara arayan sarı-kırmızılılar, Ozan'a aracılar vasıtasıyla Fenerbahçe'den ayrılacaksa kendisini Galatasaray'da görmek istediklerini söyledi. Ozan'ın Visca'ya karşılık Başakşehir'e gönderilmeye zorlanırsa Galatasaray'a gitmeyi düşündüğü belirtiliyor. Ozan Tufan, 'in, milli takım hocalığı döneminde şans verdiği isimler arasındaydı...
  1. 31.8.2020
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