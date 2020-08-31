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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yerine Ekici

Yerine Ekici

, planlarını Akbaba'sız yapmaya başladı.

, planlarını Akbaba'sız yapmaya başladı. Terim taktik çalışmalarda değişmeli olarak Emre Kılınç, Feghouli ve Arda'yı 10 numara pozisyonunda denerken sarı-kırmızılı takım 'den ayrılan ile de anılmaya başladı. Menajerler aracılığı ile önerilen tecrübeli futbolcu ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
  1. 31.8.2020
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