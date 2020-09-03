Galatasaray 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU
Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 3. hazırlık maçında Süper Lig'in yeni temsilcisi Hatayspor'u ağırladı. 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar en ciddi hazırlık maçlarından birine Hatayspor karşısında çıktı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray düzenlenen hazırlık mücadelesinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Arda Turan ve Gökhan Karadeniz'in karşılıklı golleri ile 1-1 berabere sonuçlandı.
ARDA TURAN'DAN İLK GOL
Sarı-kırmızılılarda sahaya kaptan olarak çıkan Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk golünü attı.
Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla iç sahada son golünü ise 11 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor'a atmıştı..
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Ömer, Arda, Feghouli, Belhanda, Falcao.
Hatayspor: Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Pablo, Isaac, Rayane, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 19:31
- Vedat Muriqi giderse yerine kim gelecek? Canlı yayında açıkladı!
- Emre Bol: Mevlüt Erdinç Hatayspor veya Karagümrük'e transfer olacak
- Martin Linnes'ten Norveç Milli Takımı antrenmanında Türkçe motivasyon konuşması!
- Yusuf Yazıcı'dan idmanda müthiş gol | İZLEYİN
- Şenol Güneş: Son kararımı yarın vereceğim
- İşte sosyal medyada Arda Turan tepkileri!
- Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Yeni transferlerle bambaşka 11...
- Usta yazar, Belhanda ve Fatih Terim'i topa tuttu! "Taraftarı uyutmak için..."
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Visca bombası patlıyor! Emre Belözoğlu ve o tarih...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.