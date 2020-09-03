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03 Eylül 2020, Perşembe
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1-1 | MAÇ SONUCU

Galatasaray 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen , 3. hazırlık maçında 'in yeni temsilcisi 'u ağırladı. 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar en ciddi hazırlık maçlarından birine Hatayspor karşısında çıktı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

hazırlıklarını sürdüren düzenlenen hazırlık mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ve Gökhan Karadeniz'in karşılıklı golleri ile 1-1 berabere sonuçlandı.

ARDA TURAN'DAN İLK GOL

Sarı-kırmızılılarda sahaya kaptan olarak çıkan Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk golünü attı.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla iç sahada son golünü ise 11 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor'a atmıştı..


İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Ömer, Arda, Feghouli, Belhanda, Falcao.

Hatayspor: Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Pablo, Isaac, Rayane, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 19:31
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