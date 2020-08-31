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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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’da kura günü

UEFA’da kura günü

’ne 2. ön eleme turundan katılacak ’ın rakibi bugün belli oluyor. Aslan, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaya ’de çıkacak.

'i geçen sezon 6. basamakta tamamlamasına rağmen 'un ceza almasıyla 'ne giden Cimbom'un kurası bugün çekiliyor. Turnuvaya 2. ön eleme turundan itibaren katılacak sarı-kırmızılılar seri başı olacak. Kura, 'nin Nyon kentinde 14.00'te çekilecek. 'ın muhtemel rakipleri arasında toplam 36 ekip bulunuyor. Tek maç eliminasyon şeklinde oynanacak karşılaşma 2020'de yapılacak.

  1. 31.8.2020
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