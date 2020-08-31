UEFA’da kura günü

Süper Lig'i geçen sezon 6. basamakta tamamlamasına rağmen Trabzonspor'un ceza almasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne giden Cimbom'un kurası bugün çekiliyor. Turnuvaya 2. ön eleme turundan itibaren katılacak sarı-kırmızılılar seri başı olacak. Kura, İsviçre'nin Nyon kentinde 14.00'te çekilecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında toplam 36 ekip bulunuyor. Tek maç eliminasyon şeklinde oynanacak karşılaşma 17 Eylül 2020'de yapılacak.