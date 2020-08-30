Galatasaray antrenmanında Adem Büyük'e sürpriz doğum günü!
Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray'da bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ün doğum günü de kutlandı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda saat 17.00'de gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bölgesel ve takım hâlinde taktik oyunlar üzerinde durulan bir çalışma yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ADEM BÜYÜK'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!
Antrenman öncesi, Adem Büyük'ün doğum günü kutlandı. Milli takımlardan davet alan Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes ve Ryan Babel antrenmana katılmadı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşacak.
- 30.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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