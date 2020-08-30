Galatasaray antrenmanında Adem Büyük'e sürpriz doğum günü! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Galatasaray antrenmanında Adem Büyük'e sürpriz doğum günü!

antrenmanında 'e sürpriz !

Galatasaray antrenmanında Adem Büyük'e sürpriz doğum günü!

hazırlıklarına 'nde devam eden 'da bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi tecrübeli futbolcu 'ün de kutlandı.

, hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda saat 17.00'de gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör yönetiminde bölgesel ve takım hâlinde taktik oyunlar üzerinde durulan bir çalışma yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ADEM BÜYÜK'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!

Antrenman öncesi, 'ün kutlandı. Milli takımlardan davet alan Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes ve antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında, 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşacak.

  1. 30.08.2020
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