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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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’a bedava bile giderim

Galatasaray’a bedava bile giderim

G.Saray ile adı anılan Kolombiyalı stoper , bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

G.Saray ile adı anılan Kolombiyalı stoper , bir anlaşmanın olmadığını söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, " fantastik bir kulüp. Kim orada oynamak istemez ki. Bedavaya bile giderim" ifadelerini kullandı.
  1. 31.8.2020
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