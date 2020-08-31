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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Lemina 8 milyon euro’ya ’da

Lemina 8 milyon euro’ya Fulham’da

'ın G.Saray'a yeniden kiralamadığı 'nın ücreti belli oldu.

'ın G.Saray'a yeniden kiralamadığı 'nın ücreti belli oldu. 'ın 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödediği açıklandı. Fulham ligde kalırsa ve Lemina en az 20 maç oynarsa, Southampton'a 6 milyon euro zorunlu satın alma bedelini ödeyecek. Aslan, Lemina için 1 milyon ödemişti.
  1. 31.8.2020
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