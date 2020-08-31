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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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şoku!

Emre Akbaba şoku!

'in başlamasına 10 gün kala henüz orta sahaya 6 ve 8 numara transferi gerçekleştiremeyen 'da şoku yaşanıyor.

'in başlamasına 10 gün kala henüz orta sahaya 6 ve 8 numara transferi gerçekleştiremeyen 'da şoku yaşanıyor. 24 Temmuz'da 'daki geçtiğimiz sezonun son maçında sağ arka adalesini tutarak oyundan çıkan yıldız oyuncunun, durumu tahmin edilenden daha ciddi olduğu öğrenildi. İki haftadır Florya'da takımdan ayrı olan Emre Akbaba'nın dönüş süresinin iki ayı bulacağı ifade edildi.
  1. 31.8.2020
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