Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü

Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü

Transferde titiz bir operasyon yürüten Galatasaray'da sürpriz bir isimden gelen ayrılık talebi teknik heyeti şaşkınlığa uğrattı. Sarı-kırmızılı kurmaylar gelen bu talep sonrası oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek acele bir karar vermemesi gerektiğini belirtti.

30 Ağustos 2020 Pazar 11:15
Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü

Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim tüm oyuncularla ayrı ayrı ilgileniyor.

Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü

Mali yönden sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi transferde hata yapmak istemiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü

TEKNİK HEYET ŞAŞKIN!
Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar operasyonu büyük bir titizlikle yönetirken, mevcut kadrodaki bir ismin ayrılık talebi karşısında şaşkınlığa uğradı.

Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü

Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'nın ağır sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına girmiş ve bu bölgeye Fatih Öztürk'ü transfer etmişti.

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