Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü

Transferde titiz bir operasyon yürüten Galatasaray'da sürpriz bir isimden gelen ayrılık talebi teknik heyeti şaşkınlığa uğrattı. Sarı-kırmızılı kurmaylar gelen bu talep sonrası oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek acele bir karar vermemesi gerektiğini belirtti.