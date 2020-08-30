HaberlerGaleriSon dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü
Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü
Transferde titiz bir operasyon yürüten Galatasaray'da sürpriz bir isimden gelen ayrılık talebi teknik heyeti şaşkınlığa uğrattı. Sarı-kırmızılı kurmaylar gelen bu talep sonrası oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek acele bir karar vermemesi gerektiğini belirtti.
30 Ağustos 2020 Pazar 11:15
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Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim tüm oyuncularla ayrı ayrı ilgileniyor.
Mali yönden sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi transferde hata yapmak istemiyor.
TEKNİK HEYET ŞAŞKIN! Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar operasyonu büyük bir titizlikle yönetirken, mevcut kadrodaki bir ismin ayrılık talebi karşısında şaşkınlığa uğradı.
Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'nın ağır sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına girmiş ve bu bölgeye Fatih Öztürk'ü transfer etmişti.