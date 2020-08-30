Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 24 saat içinde açıklanıyor! G.Saray'da 2 flaş ayrılık

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar 5 yeni ismi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Takıma katılan isimlerin yanı sıra hem beklenen verimin alınamaması hem de transfer için mali anlamda kaynak yaratmak isteyen Aslan'da bazı isimlerle vedaya hazırlanılıyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...