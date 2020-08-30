HaberlerGaleriSon dakika Galatasaray transfer haberleri: 24 saat içinde açıklanıyor! G.Saray'da 2 flaş ayrılık
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 24 saat içinde açıklanıyor! G.Saray'da 2 flaş ayrılık
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar 5 yeni ismi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Takıma katılan isimlerin yanı sıra hem beklenen verimin alınamaması hem de transfer için mali anlamda kaynak yaratmak isteyen Aslan'da bazı isimlerle vedaya hazırlanılıyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
30 Ağustos 2020 Pazar 11:08
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Geçtiğimiz sezon özellikle pandemi nedeniyle verilen ara sonrası yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu kaybeden Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
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Şu ana kadar, kadrosuna 5 yeni ismi katan sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui transferlerini resmen açıklamıştı.
Yeni sezonda şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Aslan, listesinde bulunan birçok isimle temaslarını sürdürürken, hali hazırda kadroda bulunan bazı isimlere de veda etmeye hazırlanıyor.
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