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30 Ağustos 2020, Pazar
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Birinci kaleci değil

Birinci kaleci değil

 Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşen , teknik heyete oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söyledi.

Öztürk'ün gelişiyle bir anda 3. kaleci konumuna düşen , teknik heyete oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söyledi. 25 yaşındaki file bekçisinden acele bir karar vermemesini öğütleyen teknik heyet, Fatih'in birinci kaleci olmadığını ve kim daha iyiyse onun oynayacağını bildirdi.
  1. 30.8.2020
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