Süper Lig'de gelecek sezon Ekim ayı itibariyle maçlar yüzde 30 limitle seyircili oynatılacak. Galatasaray'dan taraftarı sevindiren haber geldi. 2020-2021 futbol sezonu kombine kartlarının satışa çıkacağı tarihi açıkladı. Kombineler ne zaman satışa çıkacak? Kombine fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

GALATASARAY KOMBİNE SATIN ALMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?

Galatasaray kombine alma işlemleri "passo.com.tr" üzerinden veya Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine ofisinden (hafta içi 09:00-17:00 hafta sonu 10:00-17:00 saatleri arasında) kombinenizi yenileyebilirsiniz.

GALATASARAY KOMBİNELERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonu kombine kartlarının 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de satışa çıkacağını açıkladı.

GALATASARAY KOMBİNE FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonu avantajlı kombine fiyatlarını 1350 TL, 1530 TL, 2340 TL, 2925 TL, 3600 TL, 4500 TL, 5400 TL, 5850 TL ve 6750 TL olarak belirledi.