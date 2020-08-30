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30 Ağustos 2020, Pazar
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'in Türüç arzusu

Fatih Terim'in Türüç arzusu

Geçen sezon 3.5 milyon euro'ya 'dan 'ye transfer olan , 'ın listesine girdi.

Geçen sezon 3.5 milyon euro'ya 'dan 'ye transfer olan , 'ın listesine girdi. Sarı-lacivertli takımın bu bölgeye takviye yapmasıyla forma giymesi zorlaşan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun 2 yıllık daha kontratı bulunuyor. Teknik Direktör 'in milli takımdan öğrencisi olan Deniz'i istediği, yönetimin de "Bonservisini alıp gelirsen seni takımda görmekten mutluluk duyarız" haberini yolladığı belirtildi. Deniz geçen sezon derbide ile kavga etmişti. Deniz, Fenerbahçe'de 35 müsabakada 6 gol atıp, 4 asist yaptı
  1. 30.8.2020
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