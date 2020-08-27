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27 Ağustos 2020, Perşembe
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dakika: 'nda corona virüsü vakası!

Son dakika: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası!

dakika... Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, spor camiasında da birçok isme bulaştı. Son olarak 'ndan yapılan açıklamada gerçekleştirilen testler sonrası 1 pozitif vakaya rastlanıldığı öğrenildi.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Kovid-19 testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır."

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 16:45
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