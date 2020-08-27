Son dakika: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası!
Son dakika... Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, spor camiasında da birçok isme bulaştı. Son olarak Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklamada gerçekleştirilen testler sonrası 1 pozitif vakaya rastlanıldığı öğrenildi.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz tarafından Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Kovid-19 testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır."
- 27.08.2020
- Güncelleme: 27.08.2020 16:45
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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