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25 Ağustos 2020, Salı
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Varsa yoksa Lemina&Seri

Varsa yoksa Lemina&Seri

, geçen sezon kiralık olarak kadroda bulunan ve 'yi yeniden takımda görmeyi çok istiyor.

Orta sahaya üç takviye isteyen teknik direktör , geçen sezon kiralık olarak kadroda bulunan ve 'yi yeniden takımda görmeyi çok istiyor. Bu nedenle yönetim iki oyuncunun kulüpleri Southampton ve Fulham ile görüşmelerine yoğun bir şekilde devam ediyor. İKI oyuncu için yapılan sözleşmede yer alan 16 ve 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlarını kullanamayan sarı-kırmızılılar tekrar kiralama formülü üzerinde çalışıyor. Ayrıca Mario Lemina ve Jean Michael Seri'nin geçen sezon toplam 7.5 milyon euro'yu bulan maliyetleri de 5 milyon euro'ya çekilmeye uğraşılıyor.
Savaş ÇORLU

ARTILARI FAZLA
'ı ve Türk futbolunu tanımaları ve mali şartlar nedeniyle yeniden kiralık düşünülen Lemina-Seri ikilisi dışında orta sahaya 25 yaş altı bir takviye daha yapılması düşünülüyor.

RAFTA BEKLİYOR
Fulham ve Southampton, Seri ve Lemina'yı bonservisiyle satmayı planlıyor, ancak talip çıkmazsa kiralanacaklar. Bu nedenle Galatasaray'ın teklifi şimdilik rafta bekletildiği belirtiliyor. gibi 'de de transferi tahtası 5 Ekim'e kadar açık ve Galatasaray son ana kadar iki oyuncudan gelen haberi bekleyecek gibi görünüyor.

  1. 25.8.2020
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