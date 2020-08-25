Varsa yoksa Lemina&Seri
Fatih Terim, geçen sezon kiralık olarak kadroda bulunan Mario Lemina ve Jean Michael Seri'yi yeniden takımda görmeyi çok istiyor.
Savaş ÇORLU
ARTILARI FAZLA
Galatasaray'ı ve Türk futbolunu tanımaları ve mali şartlar nedeniyle yeniden kiralık düşünülen Lemina-Seri ikilisi dışında orta sahaya 25 yaş altı bir takviye daha yapılması düşünülüyor.
RAFTA BEKLİYOR
Fulham ve Southampton, Seri ve Lemina'yı bonservisiyle satmayı planlıyor, ancak talip çıkmazsa kiralanacaklar. Bu nedenle Galatasaray'ın teklifi şimdilik rafta bekletildiği belirtiliyor. Türkiye gibi İngiltere'de de transferi tahtası 5 Ekim'e kadar açık ve Galatasaray son ana kadar iki oyuncudan gelen haberi bekleyecek gibi görünüyor.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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