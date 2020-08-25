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25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Hedefte 3 yıldız var... Galatasaray'dan Ada çıkarması!

Hedefte 3 yıldız var... 'dan Ada çıkarması!

Hedefte 3 yıldız var... Galatasaray'dan Ada çıkarması!

İdari Menajeri Şükrü Hanedar, orta saha oyuncuları Lerma, Lemina ve Seri’nin transferleri konusunda görüşmeler yapmak için 'ye uçtu. Sarı-kırmızılı yöneticinin en az 2 yıldızla birlikte 'a dönmesi bekleniyor.

Orta alana takviye için şu ana kadar beklenen adımları atamayan Galatasaray düğmeye bastı. Takvim'de yer alan habere göre; idari menajer Şükrü Hanedar'ın dün görüşmeler yapmak için İngiltere'ye gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre listede 3 isim var.

KULÜPLERLE GÖRÜŞECEK
Hanedar'ın ilk olarak yeniden kiralanması planlanan Mario Lemina ve Michael Seri'nin kulüpleri Southampton ve Fulham ile görüşmesi bekleniyor. Ardından bir diğer 6 numara adayı Jefferson Lerma için Bournemouth'la masaya oturulacağı öğrenildi. Teknik heyetin kulağı da Ada'da olacak.

2'SİNİ BİTİRMEK İSTİYOR
Hedef Seri'nin yanı sıra Lemina ve Lerma ikilisinden de birisini bitirmek. Şükrü Hanedar'ın yarın 'a döneceği de ifade ediliyor.

  1. 25.08.2020
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