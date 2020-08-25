Hedefte 3 yıldız var... Galatasaray'dan Ada çıkarması!
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar, orta saha oyuncuları Lerma, Lemina ve Seri’nin transferleri konusunda görüşmeler yapmak için İngiltere'ye uçtu. Sarı-kırmızılı yöneticinin en az 2 yıldızla birlikte İstanbul'a dönmesi bekleniyor.
Orta alana takviye için şu ana kadar beklenen adımları atamayan Galatasaray düğmeye bastı. Takvim'de yer alan habere göre; idari menajer Şükrü Hanedar'ın dün görüşmeler yapmak için İngiltere'ye gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre listede 3 isim var.
KULÜPLERLE GÖRÜŞECEK
Hanedar'ın ilk olarak yeniden kiralanması planlanan Mario Lemina ve Michael Seri'nin kulüpleri Southampton ve Fulham ile görüşmesi bekleniyor. Ardından bir diğer 6 numara adayı Jefferson Lerma için Bournemouth'la masaya oturulacağı öğrenildi. Teknik heyetin kulağı da Ada'da olacak.
2'SİNİ BİTİRMEK İSTİYOR
Hedef Seri'nin yanı sıra Lemina ve Lerma ikilisinden de birisini bitirmek. Şükrü Hanedar'ın yarın İstanbul'a döneceği de ifade ediliyor.
- 25.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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