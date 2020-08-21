Omar: Savaşma geleneğini seçtim - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Omar: Savaşma geleneğini seçtim

Omar: Savaşma geleneğini seçtim

Omar: Savaşma geleneğini seçtim

'ın yeni sağ beki , şampiyonluk mücadelesi vermek için sarı-kırmızılı takıma geldiğini söyledi.

'ın yeni sağ beki , şampiyonluk mücadelesi vermek için sarı-kırmızılı takıma geldiğini söyledi. Norveçli futbolcu, "Kariyerim boyunca kupalar için mücadele ettim. Diğer kulüplerin ilgisi benim için harikaydı. Tüm seçenekleri inceledim ve Galatasaray'ın kupalar için savaşma geleneği benim için cazip geldi" dedi.
  1. 21.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Omar: Savaşma geleneğini seçtim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA