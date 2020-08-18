Radamel Falcao ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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ailesiyle birlikte 'ı gezdi

Radamel Falcao ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi

'ın Kolombiyalı yıldızı ailesiyle birlikte 'da bulunan 'ı gezdi. Falcao ve ailesi gezi sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına uymaya dikkat etti. Falcao'nun kızları ise Aslan Park'ta doyasıya eğlendi.

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcusu Falcao, hamile eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu ile birlikte dün içerisindeki 'ı ziyaret etti. Falcao ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi. ayrıca aslanlar ile ilgili sorular da sordu. Kaplan lakaplı ünlü futbolcu, daha sonra eşi ve çocukları ile 2 buçuk aylık kaplanların bulunduğu alana geldi. Burada bol bol fotoğraf çektiren aile, yavru kaplanları sevdi.


  1. 18.08.2020
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