Voleybolda imza şov
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı 5 transferi birden açıkladı. Porto Rikolu pasör çaprazı Maurice Torres ve takım kaptanı Selçuk Keskin ile birer yıllık sözleşme imzalandı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı 5 transferi birden açıkladı. Porto Rikolu pasör çaprazı Maurice Torres ve takım kaptanı Selçuk Keskin ile birer yıllık sözleşme imzalandı. Genç smaçör Batuhan Avcı ve tecrübeli pasör Murat Yenipazar'la 2'şer yıllık mukavele yapıldı. Onurcan Çakır'ın ise kontratı 3 yıl uzatıldı.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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