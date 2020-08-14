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14 Ağustos 2020, Cuma
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Voleybolda imza şov

Voleybolda imza şov

Galatasaray HDI 5 transferi birden açıkladı. Porto Rikolu pasör çaprazı Maurice Torres ve takım kaptanı Selçuk Keskin ile birer yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray HDI 5 transferi birden açıkladı. Porto Rikolu pasör çaprazı Maurice Torres ve takım kaptanı Selçuk Keskin ile birer yıllık sözleşme imzalandı. Genç smaçör Batuhan Avcı ve tecrübeli pasör Murat Yenipazar'la 2'şer yıllık mukavele yapıldı. Onurcan Çakır'ın ise kontratı 3 yıl uzatıldı.

  1. 14.8.2020
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