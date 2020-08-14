Kerem’den duygusal paylaşım

Galatasaray'a transferi için artık gün sayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyduğu heyecanı ortaya koydu. 24 Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşan 21 yaşındaki başarılı futbolcu, "İlle de görmek için mi yaşanır güzel günler? Uğruna beklemek de güzel" ifadelerine yer vererek sarı-kırmızılı formaya kavuşacağı günü iple çektiğini ortaya koydu.



Kanatlarda ve forvet arkasında forma giyen Kerem, geçen sezon 24 Erzincan'da 28 maçta attığı 17 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.