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14 Ağustos 2020, Cuma
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Kerem’den duygusal paylaşım

Kerem’den duygusal paylaşım

'a transferi için artık gün sayan , hesabından yaptığı paylaşım ile duyduğu heyecanı ortaya koydu. ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşan 21 yaşındaki başarılı futbolcu, "İlle de görmek için mi yaşanır güzel günler? Uğruna beklemek de güzel" ifadelerine yer vererek sarı-kırmızılı formaya kavuşacağı günü iple çektiğini ortaya koydu.

'a transferi için artık gün sayan , hesabından yaptığı paylaşım ile duyduğu heyecanı ortaya koydu. ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşan 21 yaşındaki başarılı futbolcu, "İlle de görmek için mi yaşanır güzel günler? Uğruna beklemek de güzel" ifadelerine yer vererek sarı-kırmızılı formaya kavuşacağı günü iple çektiğini ortaya koydu.

Kanatlarda ve forvet arkasında forma giyen Kerem, geçen sezon 24 'da 28 maçta attığı 17 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

  1. 14.8.2020
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