Kerem’den duygusal paylaşım
Galatasaray'a transferi için artık gün sayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyduğu heyecanı ortaya koydu. 24 Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşan 21 yaşındaki başarılı futbolcu, "İlle de görmek için mi yaşanır güzel günler? Uğruna beklemek de güzel" ifadelerine yer vererek sarı-kırmızılı formaya kavuşacağı günü iple çektiğini ortaya koydu.
Galatasaray'a transferi için artık gün sayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyduğu heyecanı ortaya koydu. 24 Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşan 21 yaşındaki başarılı futbolcu, "İlle de görmek için mi yaşanır güzel günler? Uğruna beklemek de güzel" ifadelerine yer vererek sarı-kırmızılı formaya kavuşacağı günü iple çektiğini ortaya koydu.
Kanatlarda ve forvet arkasında forma giyen Kerem, geçen sezon 24 Erzincan'da 28 maçta attığı 17 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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