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14 Ağustos 2020, Cuma
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bekleniyor

Scott Piri bekleniyor

Aslan'da 2011-12 sezonundan 2013-14'ün sonuna kadar kondisyoner olarak görev yapan 'nin takıma katılımı bekleniyor. 51 yaşındaki 'li çalıştırıcının kısa sürede geleceği öğrenildi. Piri'nin özel işlerini hallettiği kaydedildi.

Aslan'da 2011-12 sezonundan 2013-14'ün sonuna kadar kondisyoner olarak görev yapan 'nin takıma katılımı bekleniyor. 51 yaşındaki 'li çalıştırıcının kısa sürede geleceği öğrenildi. Piri'nin özel işlerini hallettiği kaydedildi.

  1. 14.8.2020
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