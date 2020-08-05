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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Arda Turan G.Saray'da! İşte alacağı ücret ve forma numarası

Son dakika: ile anlaşmaya vardı

Son dakika: Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı

Son dakika haberine; Önümüzdeki sezon çalışmalarına şimdiden başlayan , yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan tecrübeli oyuncu, 66 numaralı formayı terletecek. Ayrıca Arda, maç başı 20 bin TL kazanacak. İşte detaylar...

yuvasına geri döndü. Devre arası Başakşehir'den ayrılan ancak sarı-kırmızılı yönetimden veto yediği için 'a imza atamayan yıldız futbolcu, sonunda muradına erdi.

Yaklaşık 6 aydır bireysel olarak antrenmanlara devam eden Arda Turan sarı-kırmızılı takımla anlaştı. Fatih Terim'in ısrarla istediği 33 yaşındaki isim, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

Transfer önümüzdeki günlerde borsaya bildirilecek. Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı giyecek ve maç başı 20 bin TL alacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu, daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

İşte Arda Turan'ın Galatasaray'dan alacağı ücret!

Arda Turan, TT Stadı'nda görüntülendi ve görüşmeye 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın aracı ile gitti...

6 YIL FORMASINI GİYDİ

2000 yılında altyapısına girdiği Galatasaray'ın formasını 6 yıl profesyonel olarak giyen Arda, 2005-2011 yıllarında 130 maça çıkıp 25 gol kaydetti. 33 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı ekipten 2011 yılında ayrıldı ve Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Milli orta saha, daha sonrasında sırasıyla FC Barcelona ve İstanbul Başakşehir'de ter döktü.

Arda Turan'ın kariyerinde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası, 2 İspanya La Liga, 3 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Flaş sözler!

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 15:49
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