Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan...

Uzun bir süredir ismi Galatasaray ile anılan 33 yaşındaki futbolcu Arda Turan için son günlerde Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler daha yüksek sesle söylenmeye başlamıştı. Tecrübeli oyuncu için gün içinde çıkan Galatasaray'a transferi gerçekleşti haberleri sonrası, sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamayla transferi resmi ağızdan doğruladı.

Cengiz açıklamasında "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Değerli teknik ekibimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda Arda Turan transferimiz gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması beklenen transferin detayları ise şöyle; Sarı-kırmızılılar Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaşırken, tecrübeli oyuncunun maç başı 20 bin TL alacak. Ayrıca Arda Turan daha önce sarı-kırmızılı takımdayken giyediği66 numaralı formayı giyecek.

Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu, daha sonrasında başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.