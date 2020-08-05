Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan...

resmen açıkladı! ...

Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan...

ile anlaştığı yönünde haberler çıkan için en birinci ağızdan, Başkan 'den flaş bir açıklama geldi. İşte Cengiz'in o sözleri ve transferin detayları...

Uzun bir süredir ismi ile anılan 33 yaşındaki futbolcu için son günlerde Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler daha yüksek sesle söylenmeye başlamıştı. Tecrübeli oyuncu için gün içinde çıkan Galatasaray'a transferi gerçekleşti haberleri sonrası, sarı-kırmızılı ekibin Başkanı yaptığı açıklamayla transferi resmi ağızdan doğruladı.

Cengiz açıklamasında "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Değerli teknik ekibimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda Arda Turan transferimiz gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması beklenen transferin detayları ise şöyle; Sarı-kırmızılılar Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaşırken, tecrübeli oyuncunun maç başı 20 bin TL alacak. Ayrıca Arda Turan daha önce sarı-kırmızılı takımdayken giyediği66 numaralı formayı giyecek.

Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu, daha sonrasında başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

Mustafa Cengiz: Arda Turan Galatasaray ruhunun bir parçasıdır

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 01:37
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