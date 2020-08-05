Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan...
Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler çıkan Arda Turan için en birinci ağızdan, Başkan Mustafa Cengiz'den flaş bir açıklama geldi. İşte Cengiz'in o sözleri ve transferin detayları...
Uzun bir süredir ismi Galatasaray ile anılan 33 yaşındaki futbolcu Arda Turan için son günlerde Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler daha yüksek sesle söylenmeye başlamıştı. Tecrübeli oyuncu için gün içinde çıkan Galatasaray'a transferi gerçekleşti haberleri sonrası, sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamayla transferi resmi ağızdan doğruladı.
Cengiz açıklamasında "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Değerli teknik ekibimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda Arda Turan transferimiz gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması beklenen transferin detayları ise şöyle; Sarı-kırmızılılar Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaşırken, tecrübeli oyuncunun maç başı 20 bin TL alacak. Ayrıca Arda Turan daha önce sarı-kırmızılı takımdayken giyediği66 numaralı formayı giyecek.
Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu, daha sonrasında başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 01:37
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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