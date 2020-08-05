Galatasaray'da Belhanda'nın yerine bedavaya dünya yıldızı!
İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Younes Belhanda’yı gözden çıkaran Galatasaray, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Mario Götze ile temasa geçti. Alman yıldızın ikna edilmesi için yoğun çaba harcanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Satılır ve üzerine bir de bonservis bedeli gelirse Götze alınacak. Tabii bonservisi elinde olan Alman oyuncu bu süreçte başka takıma gitmezse... Alman futbolcunun ikna edilmesi için görüşmeler devam ediyor. Ancak Belhanda kalma konusunda diretirse Terim kesinlikle oyun aklı olacak, daha düşük maliyetli bir isim de arıyor. Yabancı kuralının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması üzerine isimler yeniden masaya yatırılmaya başlandı.
ALTERNATİFİ BJARTALID
İlk akla gelen Bernard Mensah oldu. Ancak ligde yoluna devam eden Kayserispor bu sezon yaşadığı krizi yaşamamak için Ganalı oyuncusunu satmaya yanaşmıyor. Bu aşamada tecrübeli teknik adamın ilgisini bir isim daha çekti. 24 yaşındaki Joannes Bjartalid... Faroe Adaları liginde oynayan 10 numaranın yetenekleri Fatih Terim'in dikkatini kaçmazken, enteresan bir fikir gündeme geldi. 1 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyerek Bjartalid'in alınması, tutmazsa kiralanması. Ya da bu sezon hayata geçmesi planlanan rezerv ligde denenmesi...
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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