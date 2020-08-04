Galatasaray'a Telles piyangosu! Manchester United...
Alex Telles'in bir sonraki satışından kardan pay alacak olan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Portekiz basınının duyurduğu haberde, İngiliz devi Manchester United, yıldız sol bekin transferi için devreye girdi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Porto, MANU'dan 40 milyon euro talep etti.
Devre arası transfer döneminde Bruno Fernandes'i kadrosuna katarak önemli bir transfere imza atan Manchester United'da ikinci hedef ise Porto'dan Alex Telles. Porto, Alex Telles'in satışı için İngiliz devinden 40 milyon euro talep etti.
2016 yılında Telles'i Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında gönderen Galatasaray, o dönem yaptığı anlaşma gereği bir sonraki satıştan elde edilen kardan yüzde 10 pay alacak.
Record'un haberine göre Manchester United ile Porto arasındaki görüşmeler sürüyor ve Kırmızı Şeytanlar 40 milyon euro'da indirime gitmeye çalışıyor.
Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon euro... Manchester United, bonservis bedelinde indirime gidemez ve serbest kalma bedelini öderse Aslan'ın kasasına da 3.350 bin euro girecek.
Alex Telles bu sezon çıktığı 49 maçta 13 gol atıp 11 asist yaptı.
- 05.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Telles piyangosu! Manchester United... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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