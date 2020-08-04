Galatasaray'a Telles piyangosu! Manchester United... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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'a Telles piyangosu! ...

Galatasaray'a Telles piyangosu! Manchester United...

'in bir sonraki satışından kardan pay alacak olan 'a müjdeli haber geldi. Portekiz basınının duyurduğu haberde, İngiliz devi , yıldız sol bekin transferi için devreye girdi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Porto, MANU'dan 40 milyon euro talep etti.

Devre arası döneminde Bruno Fernandes'i kadrosuna katarak önemli bir transfere imza atan 'da ikinci hedef ise Porto'dan . Porto, Alex Telles'in satışı için İngiliz devinden 40 milyon euro talep etti.

2016 yılında Telles'i Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında gönderen , o dönem yaptığı anlaşma gereği bir sonraki satıştan elde edilen kardan yüzde 10 pay alacak.

Record'un haberine göre Manchester United ile Porto arasındaki görüşmeler sürüyor ve Kırmızı Şeytanlar 40 milyon euro'da indirime gitmeye çalışıyor.

Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon euro... Manchester United, bonservis bedelinde indirime gidemez ve serbest kalma bedelini öderse Aslan'ın kasasına da 3.350 bin euro girecek.

Alex Telles bu sezon çıktığı 49 maçta 13 gol atıp 11 asist yaptı.

  1. 05.08.2020
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