Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...

Gelecek sezonun transferleri için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Pandemi nedeniyle maaşında indirim yapması istenen yıldız futbolcu bu talebe henüz yanıt vermedi. Belçika'dan talibi çıkan tecrübeli ismin takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

31 Temmuz 2020 Cuma 08:41 Güncelleme: 31.07.2020 08:41
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılarak isimler de netleşmeye başladı.

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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...

Sarı-kırmızılı takım, corona virüsü salgını nedeniyle mali açıdan olumsuz etkilenmiş ve bazı oyuncularından maaş indirimi talep etmişti.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...

Teknik direktör Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız futbolcu ise henüz bu talebe yanıt vermedi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...

Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...

Deneyimli futbolcunun menajeri ve Belçika temsilcisi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi.

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