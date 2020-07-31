Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...
Gelecek sezonun transferleri için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Pandemi nedeniyle maaşında indirim yapması istenen yıldız futbolcu bu talebe henüz yanıt vermedi. Belçika'dan talibi çıkan tecrübeli ismin takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
31 Temmuz 2020 Cuma 08:41
Güncelleme: 31.07.2020 08:41
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılarak isimler de netleşmeye başladı.
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Sarı-kırmızılı takım, corona virüsü salgını nedeniyle mali açıdan olumsuz etkilenmiş ve bazı oyuncularından maaş indirimi talep etmişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız futbolcu ise henüz bu talebe yanıt vermedi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...
Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti.
Deneyimli futbolcunun menajeri ve Belçika temsilcisi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi.