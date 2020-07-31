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31 Temmuz 2020, Cuma
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Kasapoğlu’ndan Cengiz’e ziyaret

Kasapoğlu’ndan Cengiz’e ziyaret

Gençlik ve . , yakın zamanda önemli bir operasyon geçiren Başkanı 'i evinde ziyaret etti.

Gençlik ve . , yakın zamanda önemli bir operasyon geçiren Başkanı 'i evinde ziyaret etti. Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
  1. 31.7.2020
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