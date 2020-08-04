Radamel Falcao'dan Beyrut paylaşımı! "Kalbim ve dualarım sizinle" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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'dan Beyrut paylaşımı! "Kalbim ve dualarım sizinle"

Radamel Falcao'dan Beyrut paylaşımı! "Kalbim ve dualarım sizinle"

'ın Kolombiyalı golcüsü , 'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama olayı sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan insanlar için bir mesaj yayınladı.

'ın başkenti Beyrut'taki patlayıcı madde dolu bir depoda meydana gelen peş peşe patlamaların ardından 60'dan fazla insan hayatını kaybederken yaklaşık 3 bin kişi yaralandı.

'ın yıldız golcüsü , yaşanan üzücü olayın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Falcao'nun gönderisinde, "Beyrut'taki insanlara başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizlerle. Bu inanılmaz bir felaket" ifadeleri yer aldı.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 00:21
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