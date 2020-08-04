Radamel Falcao'dan Beyrut paylaşımı! "Kalbim ve dualarım sizinle"
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama olayı sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan insanlar için bir mesaj yayınladı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlayıcı madde dolu bir depoda meydana gelen peş peşe patlamaların ardından 60'dan fazla insan hayatını kaybederken yaklaşık 3 bin kişi yaralandı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, yaşanan üzücü olayın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Falcao'nun gönderisinde, "Beyrut'taki insanlara başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizlerle. Bu inanılmaz bir felaket" ifadeleri yer aldı.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 00:21
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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