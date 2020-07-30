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30 Temmuz 2020, Perşembe
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'dan hamlesi!

Galatasaray'dan Nuri Şahin hamlesi!

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve transfer için kolları sıvayan 'da öncelik orta sahada... Lemina ve Seri’nin anlaşmalarının sona ermesi, ’ın futbola veda etmesiyle orta sahası boşalan sarı-kırmızılı ekip, ’in peşine düştü.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve transfer için kolları sıvayan 'da öncelik orta sahada... Bu sezon Cimbom'da kiralık forma giyen Lemina ve Seri'nin sözleşmelerinin sona ermesi, kaptan 'ın kariyerine nokta koymasının ardından ön libero arayışları hız kazandı. Ayrıca yabancı sayısının kademeli olarak azaltılacak olması da gurbetçi oyuncuları bir anda gündeme getirdi. Bu gelişmelerin ardından ismi, teknik direktör 'in gündemine geldi.

BONSERVİSİ ELİNDE
ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu. Ancak Başkan , Nuri'yi veto edince transferi yattı. 'ı takım içindeki abilik için isteyen Fatih Terim'in Nuri'ye de benzer bir misyon yüklemek istediği bildirildi. 16 yaşındaki ilk kez milli formayı verdiği Nuri'yi kadroya katarak tecrübesinden yararlanmayı düşündüğü kaydedildi. Başarılı futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

Dortmund, Feyenoord, , Liverpool ve Werder Bremen formaları giyen Nuri Şahin, kariyeri boyunca 378 maça çıktı, 38 gol atıp, 65 asist yaptı.

  1. 30.7.2020
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