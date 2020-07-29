Galatasaray'a transfer müjdesi! Büyük ölçüde...

Galatasaray'da Mariano'nun ayrılığı sonrasında sağ bek mevkisi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılılar ağustos ayında Olympiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Omar Elabdellaoui için bir süredir temaslarını sürdürürken, Mathieu Valbuena'dan flaş bir hamle geldi.





ELABDELLAOUI'NİN YERİNE TRANSFER YAPIYOR!

Olymiakos'un Fransız yıldızı Valbuena, Galatasaray'ın gündemindeki Elabdellaoui'nin yerine transfer yapıyor. Deneyimli kanat oyuncusu, Lyon'dan eski takım arkadaşı Rafael'in Yunan ekibine gelmesi için devreye girdi.

Brezilya'ya geri dönmeyi planlayan oyuncunun Olympiakos'a gelmesi için görüşme yaptığı kaydedilen Valbuena'nın, büyük ölçüde başarılı olduğu belirtildi.