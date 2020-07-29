Galatasaray'a transfer müjdesi! Büyük ölçüde...
Olympiakos'un Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'dan gelen flaş transfer hamlesi Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'la anlaştığı iddialarını kuvvetlendirdi. 35 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde bulunan Elabdellaoui'nin yerine Lyon'dan eski takım arkadaşının Olympiakos'a gelmesi için konusunda görüşme yaptığı ve büyük ölçüde başarılı olduğu belirtildi.
Galatasaray'da Mariano'nun ayrılığı sonrasında sağ bek mevkisi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılılar ağustos ayında Olympiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Omar Elabdellaoui için bir süredir temaslarını sürdürürken, Mathieu Valbuena'dan flaş bir hamle geldi.
ELABDELLAOUI'NİN YERİNE TRANSFER YAPIYOR!
Olymiakos'un Fransız yıldızı Valbuena, Galatasaray'ın gündemindeki Elabdellaoui'nin yerine transfer yapıyor. Deneyimli kanat oyuncusu, Lyon'dan eski takım arkadaşı Rafael'in Yunan ekibine gelmesi için devreye girdi.
Brezilya'ya geri dönmeyi planlayan oyuncunun Olympiakos'a gelmesi için görüşme yaptığı kaydedilen Valbuena'nın, büyük ölçüde başarılı olduğu belirtildi.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a transfer müjdesi! Büyük ölçüde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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