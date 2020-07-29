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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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'a müjdesi! Büyük ölçüde...

Galatasaray'a transfer müjdesi! Büyük ölçüde...

'un Fransız yıldızı 'dan gelen flaş hamlesi 'nin 'la anlaştığı iddialarını kuvvetlendirdi. 35 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde bulunan Elabdellaoui'nin yerine 'dan eski takım arkadaşının Olympiakos'a gelmesi için konusunda görüşme yaptığı ve büyük ölçüde başarılı olduğu belirtildi.

'da Mariano'nun ayrılığı sonrasında sağ bek mevkisi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılılar ağustos ayında ile sözleşmesi sona erecek olan için bir süredir temaslarını sürdürürken, 'dan flaş bir hamle geldi.

ELABDELLAOUI'NİN YERİNE TRANSFER YAPIYOR!
Olymiakos'un Fransız yıldızı Valbuena, Galatasaray'ın gündemindeki Elabdellaoui'nin yerine yapıyor. Deneyimli kanat oyuncusu, 'dan eski takım arkadaşı Rafael'in Yunan ekibine gelmesi için devreye girdi.

'ya geri dönmeyi planlayan oyuncunun Olympiakos'a gelmesi için görüşme yaptığı kaydedilen Valbuena'nın, büyük ölçüde başarılı olduğu belirtildi.

  1. 29.07.2020
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