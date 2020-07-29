Galatasaray transferde taarruza kalktı! 7 bomba birden - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Galatasaray transferde taarruza kalktı! 7 bomba birden

Süper Lig'de üst üste kazanılan iki şampiyonluğun ardından 2019-20 sezonunu 6. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da transfer için kollar sıvandı. Önümüzdeki sezon kadroyu adeta sil baştan yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, yönetim ile görüşerek takviye istediği mevkileri dile getirmişti. İşte Terim'in raporları doğrultusunda sarı-kırmızılı ekipte mevki mevki planlanan transferler ve 7 bomba isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:00
Galatasaray transferde taarruza kalktı! 7 bomba birden

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor deplasmanında sahne alan Galatasaray, buradan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

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Galatasaray transferde taarruza kalktı! 7 bomba birden

Bu sonuçla birlikte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sezonuu 56 puanla 6. sırada bitirdi.

Galatasaray transferde taarruza kalktı! 7 bomba birden

Ligin sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılılar, tüm konsantrasyonunu transfere vermiş durumda...

Galatasaray transferde taarruza kalktı! 7 bomba birden

İlk olarak kiralık oyuncularıyla yollarını ayıran Galatasaray, bu kapsamda Onyekuru, Andone, Seri, Lemina takımlarına geri dönmüştü.

Galatasaray transferde taarruza kalktı! 7 bomba birden

Aslan bu 4 oyuncu için kulüplerine 3 milyon 950 bin Euro kiralama ücreti öderken, oyunculara ise net 8 milyon Euro ödemişti.

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