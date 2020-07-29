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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Kolombiya'dan Falcao itirafı! " adına endişelenirdim"

Kolombiya'dan Falcao itirafı! "Galatasaray adına endişelenirdim"

'daki geleceği yılan hikayesine dönen , ülkesi Kolombiya'da gündem oldu. Sarı kırmızılı golcü hakkında konuştan yorumcu Oscar Renteria, "Galatasaray yerinde olsam endişelenirdim!" dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezon başında 'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı 'nun, kısa süre önce Inter Miami takımına gideceği iddia edilmişti.

Amerika'da Miami taraftarının, Falcao transferi için stadyumun kapısına kadar dayandığı ve Kolombiyalı golcü için marşlar söylendiği görüntüler tüm dünyada yankı bulmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler Kolombiya'da da gündeme otururken, spor yorumcusu Oscar Renteria, konu ile ilgili konuştu.

Ünlü yorumcu, Kolombiya'da yayınlanan Futbol Darbesi programında, "Galatasaray'da yönetici olsaydım, Falcao'nun performans ve maliyetini düşündüğümde endişelenirdim. Radamel'i de takdir ediyorum. Şu an bir sakatlık yaşıyor ve geri dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü futbolu yarım kaldı. Eğer bir futbolcu sakatlanırsa, elinde olmayan sebeplerden dolayı olursa bu tesadüf ve şanssızlıktır. Falcao için de bunu söyleyebiliriz. Ancak yaşadıklarına bakıldığında şu anda işlerin biraz karışık olduğunu da söyleyebilirim." dedi.

  1. 29.07.2020
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