Kolombiya'dan Falcao itirafı! "Galatasaray adına endişelenirdim"
Galatasaray'daki geleceği yılan hikayesine dönen Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'da gündem oldu. Sarı kırmızılı golcü hakkında konuştan yorumcu Oscar Renteria, "Galatasaray yerinde olsam endişelenirdim!" dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezon başında Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Radamel Falcao'nun, kısa süre önce Inter Miami takımına gideceği iddia edilmişti.
Amerika'da Miami taraftarının, Falcao transferi için stadyumun kapısına kadar dayandığı ve Kolombiyalı golcü için marşlar söylendiği görüntüler tüm dünyada yankı bulmuştu.
Yaşanan bu gelişmeler Kolombiya'da da gündeme otururken, spor yorumcusu Oscar Renteria, konu ile ilgili konuştu.
Ünlü yorumcu, Kolombiya'da yayınlanan Futbol Darbesi programında, "Galatasaray'da yönetici olsaydım, Falcao'nun performans ve maliyetini düşündüğümde endişelenirdim. Radamel'i de takdir ediyorum. Şu an bir sakatlık yaşıyor ve geri dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü futbolu yarım kaldı. Eğer bir futbolcu sakatlanırsa, elinde olmayan sebeplerden dolayı olursa bu tesadüf ve şanssızlıktır. Falcao için de bunu söyleyebiliriz. Ancak yaşadıklarına bakıldığında şu anda işlerin biraz karışık olduğunu da söyleyebilirim." dedi.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kolombiya'dan Falcao itirafı! "Galatasaray adına endişelenirdim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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