Shon Weissman'ın Galatasaray'a transferinin yakın olduğu iddia edildi
Gelecek sezon için golcü arayışında olan Galatasaray'ın gündemine Wolfsberger forması giyen İsrailli futbolcu Shon Weissman gelmişti. Avusturya basını, oyuncunun yeni adresinin İstanbul olma ihtimalinin güçlendiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlıkların ardından yeni sezon öncesi forvet mevkisine takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın gündemine, Avusturya Ligi takımlarından Wolfsberger'de forma giyen Shon Weissman gelmişti.
İsrailli golcüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Avusturya basınından Kleine Zeitung'da yer alan habere göre 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın. Haberde, oyuncunun İngiltere ya da Almanya'da oynamak istediği ancak bu liglerden teklif gelmediği ifade edildi. Transfer için en muhtemel kulübün ise Galatasaray olduğu bildirildi. Weissman'ın da kariyeri açısından, Avusturya'dan ayrılmak istediğinin altı çizildi.
31 MAÇTA 30 GOL ATTI
Kariyerine Maccabi Haifa'da başlayan Weissman, 2019'da bu takımdan Wolfsberger'e transfer olmuştu. Yıldızı bu sezon parlayan golcü isim, çıktığı 31 lig maçında 30 gol ve 7 asiste imzasını atarak dikkatleri üzerine çekti.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Shon Weissman'ın Galatasaray'a transferinin yakın olduğu iddia edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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