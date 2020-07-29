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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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'ın 'a transferinin yakın olduğu iddia edildi

Shon Weissman'ın Galatasaray'a transferinin yakın olduğu iddia edildi

Gelecek sezon için golcü arayışında olan 'ın gündemine Wolfsberger forması giyen İsrailli futbolcu gelmişti. basını, oyuncunun yeni adresinin olma ihtimalinin güçlendiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Kolombiyalı golcüsü 'nun yaşadığı sakatlıkların ardından yeni sezon öncesi forvet mevkisine takviye yapmaya hazırlanan 'ın gündemine, Ligi takımlarından Wolfsberger'de forma giyen gelmişti.

İsrailli golcüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Avusturya basınından Kleine Zeitung'da yer alan habere göre 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a olmaya çok yakın. Haberde, oyuncunun ya da 'da oynamak istediği ancak bu liglerden teklif gelmediği ifade edildi. Transfer için en muhtemel kulübün ise Galatasaray olduğu bildirildi. Weissman'ın da kariyeri açısından, Avusturya'dan ayrılmak istediğinin altı çizildi.

31 MAÇTA 30 GOL ATTI

Kariyerine Maccabi Haifa'da başlayan Weissman, 2019'da bu takımdan Wolfsberger'e transfer olmuştu. Yıldızı bu sezon parlayan golcü isim, çıktığı 31 lig maçında 30 gol ve 7 asiste imzasını atarak dikkatleri üzerine çekti.


  1. 29.07.2020
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