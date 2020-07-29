Shon Weissman'ın Galatasaray'a transferinin yakın olduğu iddia edildi

Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlıkların ardından yeni sezon öncesi forvet mevkisine takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın gündemine, Avusturya Ligi takımlarından Wolfsberger'de forma giyen Shon Weissman gelmişti.

İsrailli golcüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Avusturya basınından Kleine Zeitung'da yer alan habere göre 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın. Haberde, oyuncunun İngiltere ya da Almanya'da oynamak istediği ancak bu liglerden teklif gelmediği ifade edildi. Transfer için en muhtemel kulübün ise Galatasaray olduğu bildirildi. Weissman'ın da kariyeri açısından, Avusturya'dan ayrılmak istediğinin altı çizildi.

31 MAÇTA 30 GOL ATTI

Kariyerine Maccabi Haifa'da başlayan Weissman, 2019'da bu takımdan Wolfsberger'e transfer olmuştu. Yıldızı bu sezon parlayan golcü isim, çıktığı 31 lig maçında 30 gol ve 7 asiste imzasını atarak dikkatleri üzerine çekti.



