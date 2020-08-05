Belhanda'ya İtalya'dan talip çıktı!

Galatasaray'ın bu sezon istediği randımanı alamadığı ve elden çıkarmak için büyük çaba harcadığı Younes Belhanda için İtalyan basınından çarpıcı bir bir iddia geldi.

Takvim'de yer alan habere göre Çizme'nin önde gelen yayın organları Faslı orta saha oyuncusuna Sampdoria'nın talip olduğunu okurlarına duyurdu. Haberde Serie A ekibinin orta sahaya yüksek profilli bir oyuncu istediği ve bu nedenle Belhanda için girişimlerde bulunduğu vurgulandı.

Haberin detayında Galatasaray'ın bu transfer için 5 milyon Euro bedel belirlediği ve bu bedeli verecek kulüplerin Belhanda ile görüşmesine izin vereceği belirtildi. Galatasaray'ın Belhanda'yı 10 milyon Euro'ya aldığını yazan İtalyan basını, "Ancak Belhanda Galatasaray'da geçen zamanda bir türlü beklenen patlamayı yapamadı" dendi. Ayrıca aldığı yıllık ücret nedeniyle Belhanda'nın takımda düşünülmediğinin de altı çizildi.



