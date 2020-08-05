Belhanda'ya İtalya'dan talip çıktı!

Galatasaray'da yeni sezon için kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Faslı orta saha oyuncusu Belhanda'ya İtalya Serie A'dan talip çıktı. Yıldız futbolcu için Sampdoria'nın girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın bu sezon istediği randımanı alamadığı ve elden çıkarmak için büyük çaba harcadığı Younes Belhanda için İtalyan basınından çarpıcı bir bir iddia geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Çizme'nin önde gelen yayın organları Faslı orta saha oyuncusuna Sampdoria'nın talip olduğunu okurlarına duyurdu. Haberde Serie A ekibinin orta sahaya yüksek profilli bir oyuncu istediği ve bu nedenle Belhanda için girişimlerde bulunduğu vurgulandı.
Haberin detayında Galatasaray'ın bu transfer için 5 milyon Euro bedel belirlediği ve bu bedeli verecek kulüplerin Belhanda ile görüşmesine izin vereceği belirtildi. Galatasaray'ın Belhanda'yı 10 milyon Euro'ya aldığını yazan İtalyan basını, "Ancak Belhanda Galatasaray'da geçen zamanda bir türlü beklenen patlamayı yapamadı" dendi. Ayrıca aldığı yıllık ücret nedeniyle Belhanda'nın takımda düşünülmediğinin de altı çizildi.
- 05.08.2020
- Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bekle dedi o Galatasaray'a gitti! Arda ve 1 bomba daha...
- İşte Erol Bulut'un istediği ilk transfer! Fenerbahçe...
- Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...
- Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Belhanda'ya İtalya'dan talip çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.