Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam transferin gözdesi iki oyuncusunu takımda tutmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

5 Ağustos 2020 Çarşamba 09:03
Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak

2020-21 sezonu için takviyelerini yapmaya başlayan ve transferlerini açıklamak için geri sayıma geçen Galatasaray'da önemli bir karar alındı.

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Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoperde büyük sorun yaşayan sarı-kırmızılılar savunmanın iki önemli ismini kadroda tutacak.

Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak

Hürriyet'te yer alan habere göre Luyindama'nın milli takımda yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatması, Marcao'nun ise pandemi sonrasında takımdan uzak kalması ile stoperde büyük sorun yaşayan Galatasaray yeni sezonda ideal stoper ikilisini koruma kararı aldı.

Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak

Ligin önümüzdeki ay başlayacak olması ve savunmada benzer sorunların yaşanmasını istemeyen sarı-kırmızılılar transfer piyasasında isimleri birçok kulüple anılan Luyindama ve Marcao'ya gelecek teklifleri dikkate almayacak.

Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak

Uzun süreli sakatlığını yeni atlatan ve izin yapmadan çalışan Luyindama özel program eşliğinde sezona hazır olacak.

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