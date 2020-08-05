Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam transferin gözdesi iki oyuncusunu takımda tutmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
5 Ağustos 2020 Çarşamba 09:03
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2020-21 sezonu için takviyelerini yapmaya başlayan ve transferlerini açıklamak için geri sayıma geçen Galatasaray'da önemli bir karar alındı.
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Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoperde büyük sorun yaşayan sarı-kırmızılılar savunmanın iki önemli ismini kadroda tutacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre Luyindama'nın milli takımda yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatması, Marcao'nun ise pandemi sonrasında takımdan uzak kalması ile stoperde büyük sorun yaşayan Galatasaray yeni sezonda ideal stoper ikilisini koruma kararı aldı.
Ligin önümüzdeki ay başlayacak olması ve savunmada benzer sorunların yaşanmasını istemeyen sarı-kırmızılılar transfer piyasasında isimleri birçok kulüple anılan Luyindama ve Marcao'ya gelecek teklifleri dikkate almayacak.
Uzun süreli sakatlığını yeni atlatan ve izin yapmadan çalışan Luyindama özel program eşliğinde sezona hazır olacak.