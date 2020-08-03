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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Takipçi mi artırıyor!

Takipçi mi artırıyor!

Sinan Gümüş, , ve birçok gurbetçi oyuncunun menajeri yine 'a geldi ve paylaşım yaptı.

Sinan Gümüş, , ve birçok gurbetçi oyuncunun menajeri yine 'a geldi ve paylaşım yaptı. Daha önce Akan'ın Kenan için görüştüğü iddia edilmiş ancak bir gelişme olmamıştı. Gönderileri büyük ilgi gören Akan'ın 'takipçi artırmak için' bu tür paylaşımlar yaptığı yorumları yapıldı.

  1. 3.8.2020
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