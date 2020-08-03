Takipçi mi artırıyor!
Sinan Gümüş, Kenan Karaman, Ahmed Kutucu ve birçok gurbetçi oyuncunun menajeri Ersin Akan yine Türk Telekom'a geldi ve paylaşım yaptı.
Sinan Gümüş, Kenan Karaman, Ahmed Kutucu ve birçok gurbetçi oyuncunun menajeri Ersin Akan yine Türk Telekom'a geldi ve paylaşım yaptı. Daha önce Akan'ın Kenan için görüştüğü iddia edilmiş ancak bir gelişme olmamıştı. Gönderileri büyük ilgi gören Akan'ın 'takipçi artırmak için' bu tür paylaşımlar yaptığı yorumları yapıldı.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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