Takipçi mi artırıyor!

Sinan Gümüş, Kenan Karaman, Ahmed Kutucu ve birçok gurbetçi oyuncunun menajeri Ersin Akan yine Türk Telekom'a geldi ve paylaşım yaptı. Daha önce Akan'ın Kenan için görüştüğü iddia edilmiş ancak bir gelişme olmamıştı. Gönderileri büyük ilgi gören Akan'ın 'takipçi artırmak için' bu tür paylaşımlar yaptığı yorumları yapıldı.