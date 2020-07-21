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21 Temmuz 2020, Salı
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Yol haritasını belirledi

Yol haritasını belirledi

Fatih Terım'in planı belli oldu… Tecrübeli hoca, futbola nokta koyan milli oyuncudan öncelikle B lisansı alarak teknik adamlığa adım atmasını istedi.

Terım'in planı belli oldu… Tecrübeli hoca, futbola nokta koyan milli oyuncudan öncelikle B lisansı alarak teknik adamlığa adım atmasını istedi. Bu lisansı aldıktan sonra genç takımı çalıştırma lisansına sahip olacak Selçuk'tan önümüzdeki sezon için de A lisansı ve Pro lisans içinde başvurmasını ve kursları tamamlamasını istedi.
  1. 21.7.2020
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