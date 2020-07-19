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19 Temmuz 2020, Pazar
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Hedefimiz

Hedefimiz Avrupa Ligi

bir gol atan , karşılaşma sonrası hedeflerinin olduğunu söyledi.

bir gol atan , karşılaşma sonrası hedeflerinin olduğunu söyledi. Uruguaylı sol bek, "Gol attığım için mutluyum ama bugün kazanmak önemliydi. Haftalardır kazanamıyorduk. Ligi'ne katılmak. da kazanmak istiyoruz. Kendi performansıma gelince yeni sezonda daha iyi olacağıma inanıyorum. Çok çalışarak bu sezon kaybettiklerimizi kazanacağız" dedi.
  1. 19.7.2020
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