‘Nando’dan kaleyi almak zordur' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray ‘Nando’dan kaleyi almak zordur'

‘Nando’dan kaleyi almak zordur'

‘Nando’dan kaleyi almak zordur'

Kalesinde dün kritik kurtarışlar yapan , "'dan sonra kaleyi almak herkes için zordur. O, 'ye gelmiş en iyi kaleci" dedi.

Kalesinde dün kritik kurtarışlar yapan , "'dan sonra kaleyi almak herkes için zordur. O, 'ye gelmiş en iyi kaleci. Dolayısıyla ister istemez sorgulanacaksınız. Ben de her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Muslera da her idmanda yanımda. Ben de iyi bir karakter ve sonra iyi bir kaleci olmak istiyorum" diye konuştu.
  1. 19.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Nando’dan kaleyi almak zordur' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA