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19 Temmuz 2020, Pazar
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20. maçını kaçırdı

20. maçını kaçırdı

Sakatlıkları bulunan ile , maçının kadrosunda yer almadı.

Sakatlıkları bulunan ile , maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda büyük umutlarla edilen Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Lemina ise 'a geldiğinden beri sakatlık sebebiyle resmi maçlarda 13. kez takımını yalnız bıraktı.

  1. 19.7.2020
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