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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Andone'den haber var! Ameliyat...

'den haber var! Ameliyat...

Florin Andone'den haber var! Ameliyat...

Birçok sakat ismin bulunduğu 'da bu isimlerden biri de 'ydi. Rumen oyuncunun, 'in 27'nci haftasında ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ön çapraz ve yan bağları kopmuştu. Andone'nin isteği doğrultusunda ameliyat edildiği öğrenildi.

Ligde 'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan ve ön çapraz ile yan bağlarının koptuğu belirlenen Rumen golcü , operasyon geçirdi. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi biten ve ekibi Brighton'ın futbolcusu olan Andone, rehabilitasyon dönemini Galatasaray'da geçirdi. 27 yaşındaki oyuncu, ameliyatı konusunda İngiliz kulübünün ve kendisinin isteği doğrultusunda bugün ameliyat oldu.

Galatasaray Kulüp doktoru Yener İnce ve ekibinin ameliyat ettiği Andone, tedavisinin bitmesiyle takımına dönecek.

  1. 09.07.2020
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