Muslera'nın dönüş tarihini açıkladı! 'Falcao, Lemina, Andone...'

"SPORCULAR SEZON BAŞINDAKİ GİBİ RAHAT DEĞİL"

Yaz aylarının da gelmesiyle daha fazla sıvı kaybı ve daha fazla oksijen tüketerek futbolcuların sakatlığa daha yatkın hale geldiğine dikkat çeken Erdil, "Özellikle sıcaklıkların artmasıyla beraber kaslar daha fazla sıvı kaybediyor, daha fazla oksijen tüketiyor. Futbolcular sakatlanmaya yatkın hale geliyorlar. Hem yaz dönemi olması hem de iyi hazırlık dönemi geçirmeden spora başlanması sakatlıklar için bir etken. Ligin sonuna geldik. Kalanlar, düşenler, şampiyonluk yarışı, Şampiyonlar Ligi derken herkes ciddi efor sarf ediyor. Sezon başı gibi rahat değil sporcular. Transfer dönemi var, herkes kendini göstermek istiyor.