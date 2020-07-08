Muslera'nın dönüş tarihini açıkladı! 'Falcao, Lemina, Andone...'
Ortopedi, Travmatoloji ve spor yaralanmaları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erdil corona virüsü tedbirleri kapsamında ara verilmesinin sonrası, yaklaşık 3 ayın ardından başlayan Süper Lig'de yaşanan sakatlıkları neden ve sonuçlarını değerlendirdi. Özellikle Galatasaray'da yaşanan ciddi ve uzun süreli sakatlıklar hakkında bilgiler veren Erdil, Muslera'nın yeşil sahalara dönüşü hakkında da tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...
Covid-19 salgını sonrasında futbola dönüş sürecinin belirsiz olması sebebiyle futbolcuların hazırlıklarını tam olarak gerçekleştiremediğini belirten Mehmet Erdil, "Pandemi süreci futbolcuların hazırlanması açısından ucu belirsiz bir süreçti. Bir tatil mi, hazırlık süreci mi çok belli olmadı. Bir futbolcunun; maça, sezona hazırlanmasında süreler çok önem arz eder."
"SPORCULAR SEZON BAŞINDAKİ GİBİ RAHAT DEĞİL"
Yaz aylarının da gelmesiyle daha fazla sıvı kaybı ve daha fazla oksijen tüketerek futbolcuların sakatlığa daha yatkın hale geldiğine dikkat çeken Erdil, "Özellikle sıcaklıkların artmasıyla beraber kaslar daha fazla sıvı kaybediyor, daha fazla oksijen tüketiyor. Futbolcular sakatlanmaya yatkın hale geliyorlar. Hem yaz dönemi olması hem de iyi hazırlık dönemi geçirmeden spora başlanması sakatlıklar için bir etken. Ligin sonuna geldik. Kalanlar, düşenler, şampiyonluk yarışı, Şampiyonlar Ligi derken herkes ciddi efor sarf ediyor. Sezon başı gibi rahat değil sporcular. Transfer dönemi var, herkes kendini göstermek istiyor.
Aşırı zorlanmalara sebep oluyor, bu da sakatlıklara yol açıyor. Yani kısaca sıcaklar, sıvı kaybını arttırıyor. Hazırlık süreci, süreden dolayı maalesef kötü geçirildi. Ne kadar süreceğini bilemedik. Bu ikinci bir problem yaratıyor. 3'üncü problem de sezon sonu olması itibarıyla herkes bütün gücünü, eforunu maçlarda sonuna kadar kullanmak istiyor. Bu da sporcu sakatlanmalarına, özellikle kas ve tendon yaralanmalarıyla karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.