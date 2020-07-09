Galatasaraylı Jesse Sekidika hakkında şok iddia! KAP'a bildirilenle farklı mı?
Galatasaray'ın geçtiğimiz ocak ayı transfer döneminde Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın KAP'a bildirilen maaşıyla, oyuncuya gerçekte ödenen maaşın farklı olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Jesse Sekidika hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre genç oyuncunun Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen maaşıyla, gerçekteki maaşının birbirini tutmadığı ifade edildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı bildirimde Nijeryalı futbolcunun yıllık ücreti 250 bin Euro olarak görülüyor ancak Galatasaray ile Sekidika arasında imzalanan sözleşmede bu rakam 416 bin 199 Euro...
BONUSLARLA DAHA DA ARTACAK
Haberde ayrıca genç futbolcunun mukavelesinde çeşitli bonus maddelerinin de bulunduğu kaydedildi. Örneğin; Sekidika bir sezonda 10 maç oynarsa ekstra 84 bin Euro, bir 10 maç daha oynarsa yani toplamda 20 maçı bulursa, bir 84 bin Euro daha kazanacak. Nijeryalı futbolcu ilgili sezonda oynanan toplam maç sayısının yüzde 51'in de ilk 11'de sahaya çıkarsa eğer yıllık 416 bin Euro olan maaşı, yüzde 25 oranında artacak, 520 bin Euro'yu bulacak. Takımda devre arasında katılan oyuncunun yarım sezonluk ücretinin ise 202 bin 954 Euro olduğu aktarıldı.
Galatasaray bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Sekidika ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıktı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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