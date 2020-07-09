Fatih Terim Volkan Babacan'ı istiyor!
Galatasaray'da Muslera'nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması ve Okan Kocuk'un performansının yetersiz kalması sonrası kaleci arayışları başladı. Hedefteki isim ise Volkan Babacan.
Yeni sezonda Muslera'nın yokluğu nedeniyle yerli bir kaleci transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da, Fatih Terim'in listesinin başında Volkan Babacan var.
Milliyet'in haberine göre, tecrübeli hocanın kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki kalecinin, kiralık da olsa alınması talebinde bulunduğu ve kendisine Muslera dönene kadar formayı teslim edeceği öğrenildi.
Yönetim, 1 yıl daha mukavelesi bulunan Babacan için Başakşehir Kulübü'yle masaya oturacak.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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