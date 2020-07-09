Fatih Terim Volkan Babacan'ı istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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'ı istiyor!

Fatih Terim Volkan Babacan'ı istiyor!

'da Muslera'nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması ve 'un performansının yetersiz kalması sonrası kaleci arayışları başladı. Hedefteki isim ise .

Yeni sezonda Muslera'nın yokluğu nedeniyle yerli bir kaleci transferi yapmayı hedefleyen 'da, 'in listesinin başında var.

Milliyet'in haberine göre, tecrübeli hocanın kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki kalecinin, kiralık da olsa alınması talebinde bulunduğu ve kendisine Muslera dönene kadar formayı teslim edeceği öğrenildi.

Yönetim, 1 yıl daha mukavelesi bulunan Babacan için Kulübü'yle masaya oturacak.

  1. 09.07.2020
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