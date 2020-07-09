Galatasaray'dan yabancı sınırı açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çok tartışılan yabancı sayısı ile ilgili kararını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Karara göre Süper Lig’in gelecek sezonunda takımlar 14 yabancı futbolcu ile anlaşabileceği, ilk 11’de ise en fazla 8 yabancı futbolcu yer alabileceği duyurulmuştu. Karar sonrası Galatasaray konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
İşte o açıklama...
"Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.
Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.
Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.
Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Galatasaray Spor Kulübü"
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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