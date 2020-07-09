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09 Temmuz 2020, Perşembe
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'dan yabancı sınırı açıklaması!

Galatasaray'dan yabancı sınırı açıklaması!

() çok tartışılan yabancı sayısı ile ilgili kararını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Karara göre ’in gelecek sezonunda takımlar 14 yabancı futbolcu ile anlaşabileceği, ilk 11’de ise en fazla 8 yabancı futbolcu yer alabileceği duyurulmuştu. Karar sonrası konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama...

" Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.

Ancak , önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.

Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.

Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü"

  1. 09.07.2020
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