Yabancı sayısı düştü

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da yaptığı toplantı sonrasında yeni sezona dair alınan kararları açıkladı. Yönetim Kurulu toplantısında uzun bir süredir gündemi meşgul eden yabancı futbolcu sayısı karara bağlandı. TFF'den yapılan açıklamada; önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı futbolcu transferi yapabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alacak. 14 yabancı alan kulüplerde yabancılardan biri 24 yaşından büyük olmayacak. Altyapıdan da 22 yaşından büyük olmayan 1 oyuncu kadroda bulundurulacak. Ertesi sezon yabancı sayısı 7+5 şeklinde olacak. 12 yabancısı olan takımlarda 1 yabancı 23 yaşından büyük olmayacak ve altyapıdan 21 yaşından büyük olmayan 1 oyuncu yer alacak. 2022-23 sezonunda ise yabancı sayısı 10'a düşürelecek. 10 yabancı alan kulüplerde bu sefer 22 yaşından büyük olmayan 1 yabancı bulundurulacak. Altyapıda da yaş sınırı 20'ye düşecek ve 20 yaşından büyük olmayan oyuncu kadroda yer alacak.