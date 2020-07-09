Yabancı sayısı düştü
Gelecek sezon ilk 11'de 8, kulübede 6 yabancı yer alacak. Alttan 1 oyuncu 22 yaş sınırıyla bulunacak TFF, yeni sezonu 11 Eylül'de başlatma kararı aldı. Transfer de 4 Ağustos'ta başlayıp, 5 Ekim'de bitecek 2021-22'de sahada 7, kenarda 5 yabancı olacak. Alttan da 21'den büyük olmayan oyuncu yer alacak 2022-23'te ise yabancı sayısı 6+4 şeklinde 10'a düşecek. Alttan 1 oyuncu sınırı da 20'ye çekilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da yaptığı toplantı sonrasında yeni sezona dair alınan kararları açıkladı. Yönetim Kurulu toplantısında uzun bir süredir gündemi meşgul eden yabancı futbolcu sayısı karara bağlandı. TFF'den yapılan açıklamada; önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı futbolcu transferi yapabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alacak. 14 yabancı alan kulüplerde yabancılardan biri 24 yaşından büyük olmayacak. Altyapıdan da 22 yaşından büyük olmayan 1 oyuncu kadroda bulundurulacak. Ertesi sezon yabancı sayısı 7+5 şeklinde olacak. 12 yabancısı olan takımlarda 1 yabancı 23 yaşından büyük olmayacak ve altyapıdan 21 yaşından büyük olmayan 1 oyuncu yer alacak. 2022-23 sezonunda ise yabancı sayısı 10'a düşürelecek. 10 yabancı alan kulüplerde bu sefer 22 yaşından büyük olmayan 1 yabancı bulundurulacak. Altyapıda da yaş sınırı 20'ye düşecek ve 20 yaşından büyük olmayan oyuncu kadroda yer alacak.
- 9.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yabancı sayısı düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.