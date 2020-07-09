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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Yabancı sayısı düştü

Yabancı sayısı düştü

Gelecek sezon ilk 11'de 8, kulübede 6 yabancı yer alacak. 1 oyuncu 22 yaş sınırıyla bulunacak , yeni sezonu 11 Eylül'de başlatma kararı aldı. de 4 Ağustos'ta başlayıp, 5 Ekim'de bitecek 2021-22'de sahada 7, kenarda 5 yabancı olacak. Alttan da 21'den büyük olmayan oyuncu yer alacak 2022-23'te ise yabancı sayısı 6+4 şeklinde 10'a düşecek. Alttan 1 oyuncu sınırı da 20'ye çekilecek.

, Riva'da yaptığı toplantı sonrasında yeni sezona dair alınan kararları açıkladı. Yönetim Kurulu toplantısında uzun bir süredir gündemi meşgul eden yabancı futbolcu sayısı karara bağlandı. 'den yapılan açıklamada; önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı futbolcu transferi yapabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alacak. 14 yabancı alan kulüplerde yabancılardan biri 24 yaşından büyük olmayacak. Altyapıdan da 22 yaşından büyük olmayan 1 oyuncu kadroda bulundurulacak. Ertesi sezon yabancı sayısı 7+5 şeklinde olacak. 12 yabancısı olan takımlarda 1 yabancı 23 yaşından büyük olmayacak ve altyapıdan 21 yaşından büyük olmayan 1 oyuncu yer alacak. 2022-23 sezonunda ise yabancı sayısı 10'a düşürelecek. 10 yabancı alan kulüplerde bu sefer 22 yaşından büyük olmayan 1 yabancı bulundurulacak. Altyapıda da yaş sınırı 20'ye düşecek ve 20 yaşından büyük olmayan oyuncu kadroda yer alacak.

  1. 9.7.2020
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